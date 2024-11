Ilrestodelcarlino.it - Commemorazione dei defunti. Presidio dei volontari nei cimiteri. Si ampliano gli orari d’apertura

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: In occasione delle giornate dedicate alladeitanti i visitatori che frequentano idella città e del forese, che nell’occasionel’o di apertura e vedono anche la presenza didelle associazioni che collaborano con la Polizia locale per la sicurezza. Fino all’ 8 novembre, il cimitero di S. Cataldo è aperto continuativamente alle visite dalle 8 del mattino fino alle 17 e idel forese osservano l’o di apertura estivo e sono quindi accessibili dalle ore 8 alle ore 20. Solo dal 9 novembre entreranno in vigore gliinvernali validi fino 31 marzo, che prevedono l’apertura del cimitero di S. Cataldo dalle 8 alle 16 e deidel forese dalle 8 alle 18.