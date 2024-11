Lapresse.it - Calcio, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo tecnico del Manchester Utd

Leggi tutto su Lapresse.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ora è ufficiale: ilUnited “è lieto di annunciare la nomina dicome capo allenatore della prima squadra maschile, subordinatamente ai requisiti per il visto di lavoro. Resterà in carica fino a giugno 2027 con un’opzione del club di un anno aggiuntivo, una volta adempiuti i suoi obblighi nei confronti del suo attuale club. Si unirà alUnited lunedì 11 novembre”. It’s done. Bem-vindo aoUnited,????#MUFC —United (@ManUtd) November 1, 2024 “è uno dei giovani allenatori più entusiasmanti e quotati deleuropeo. Altamente decorato sia come giocatore che come allenatore, i suoi titoli includono la vittoria della Primeira Liga due volte in Portogallo con lo Sporting Lisbona; il primo dei quali è stato il primo titolo del club in 19 anni.