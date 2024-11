Bundesliga, pronostici nona giornata: partite sabato ore 15:30 - Bundesliga, il Bayern Monaco ospita all’Allianz Arena il sorprendente Union Berlino quarto in classifica. Match alla portata per l’Eintracht Francoforte. Dopo otto turni di Bundesliga solamente il Lipsia sta riuscendo a tenere il passo del Bayern Monaco. Sono 20 i punti conquistati dai bavaresi, che insieme ai Roten Bullen guardano tutti dall’altro verso il basso (si tratta delle uniche due squadre ancora imbattute in campionato). La squadra di Vincent Kompany ha vinto le ultime due partite 4-0 e 5-0, rispettivamente contro Stoccarda e Bochum, realizzando 9 gol complessivi. Bundesliga, pronostici nona giornata: partite sabato ore 15:30 – Il Veggente (Ansa)Nessuno, ad oggi, può vantare gli strabilianti numeri offensivi di Muller e compagni, arrivati a quota 29 reti (7 quelle subite, terza miglior difesa del torneo). Ilveggente.it - Bundesliga, pronostici nona giornata: partite sabato ore 15:30 Leggi tutto su Ilveggente.it (Ilveggente.it - venerdì 1 novembre 2024), il Bayern Monaco ospita all’Allianz Arena il sorprendente Union Berlino quarto in classifica. Match alla portata per l’Eintracht Francoforte. Dopo otto turni disolamente il Lipsia sta riuscendo a tenere il passo del Bayern Monaco. Sono 20 i punti conquistati dai bavaresi, che insieme ai Roten Bullen guardano tutti dall’altro verso il basso (si tratta delle uniche due squadre ancora imbattute in campionato). La squadra di Vincent Kompany ha vinto le ultime due4-0 e 5-0, rispettivamente contro Stoccarda e Bochum, realizzando 9 gol complessivi.ore 15:30 – Il Veggente (Ansa)Nessuno, ad oggi, può vantare gli strabilianti numeri offensivi di Muller e compagni, arrivati a quota 29 reti (7 quelle subite, terza miglior difesa del torneo).

Bundesliga, il Bayern ospita il sorprendente Union Berlino quarto in classifica. Match alla portata invece per l'Eintracht Francoforte.

Segui i nostri consigli per le scommesse del week end. Il campionato tedesco scende in campo con la 9° giornata della stagione 2024/2025.

I pronostici di venerdì 1 novembre, ci sono gli anticipi di Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League.

