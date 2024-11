Bramante alle 17,30 ospita il Roseto, mentre domenica 3 novembre alle 17 al PalaMegabox l’Italservice Loreto accoglie l’Halley Matelica. Bramante. "Nella prossima gara saremo impegnati contro Roseto, sabato pomeriggio al PalaMegabox alle ore 17.30 – avvisa coach Massimiliano Nicolini -. Un avversario completo sotto l’aspetto tecnico e fisico con giocatori esperti guidati da un tecnico molto preparato come Renato Castorina". L’allenatore biancoblu prosegue la sua presentazione: "Un impegno dunque difficile e importante perché con una classifica così corta ogni partita può proiettare ogni squadra verso il vertice o la coda. Siamo alla ricerca della continuità di rendimento e stiamo lavorando per questo. Speriamo di fare una bella prestazione". Il Bramante viene dalla prima vittoria lontano dalle mura amiche carpita a Ozzano. Loreto. Ilrestodelcarlino.it - Bramante, non pungerti col Roseto. Loreto affronta il forte Matelica Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: SERIE B INTERREGIONALE. Sabato 2 novembre ilalle 17,30 ospita il, mentre domenica 3 novembre alle 17 al PalaMegabox l’Italserviceaccoglie l’Halley. "Nella prossima gara saremo impegnati contro, sabato pomeriggio al PalaMegabox alle ore 17.30 – avvisa coach Massimiliano Nicolini -. Un avversario completo sotto l’aspetto tecnico e fisico con giocatori esperti guidati da un tecnico molto preparato come Renato Castorina". L’allenatore biancoblu prosegue la sua presentazione: "Un impegno dunque difficile e importante perché con una classifica così corta ogni partita può proiettare ogni squadra verso il vertice o la coda. Siamo alla ricerca della continuità di rendimento e stiamo lavorando per questo. Speriamo di fare una bella prestazione". Ilviene dalla prima vittoria lontano dalle mura amiche carpita a Ozzano.

Bramante, non pungerti col Roseto. Loreto affronta il forte Matelica

SERIE B INTERREGIONALE. Sabato 2 novembre il Bramante alle 17,30 ospita il Roseto, mentre domenica 3 novembre alle 17 al PalaMegabox l’Italservice Loreto accoglie l’Halley Matelica. BRAMANTE. "Nella p ...

Bramante, che impresa ad Ozzano

Applausi al Bramante che conquista due punti importantissimi non solo per la classifica ma soprattutto per il morale. Vittoria importantissima e ottenuta con grande pathos e intensità.