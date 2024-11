Bagnaia non ne vuole sapere di correre a Valencia nell'ultimo GP del Mondiale di MotoGP. Per il torinese i motivi etici, alla luce delle terribili conseguenze della devastante alluvione, vengono prima anche del suo terzo titolo mondiale: "Anche a costo di perdere l'obiettivo finale per me, che è vincere il titolo, non sono disposto a correre a Valencia". Fanpage.it - Bagnaia boicotterà il GP di Valencia se sarà confermato: “Anche se significa perdere il Mondiale” Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: Pecconon ne vuole sapere di correre anell'ultimo GP del Mondiale di MotoGP. Per il torinese i motivi etici, alla luce delle terribili conseguenze della devastante alluvione, vengono prima anche del suo terzo titolo mondiale: "Anche a costo dil'obiettivo finale per me, che è vincere il titolo, non sono disposto a correre a".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:boicotterà il GP dise sarà confermato: "Anche se significa perdere il Mondiale"; Approfondisci 🔍

Bagnaia boicotterà il GP di Valencia se sarà confermato: “Anche se significa perdere il Mondiale”

(fanpage.it)

Pecco Bagnaia non ne vuole sapere di correre a Valencia nell’ultimo GP del Mondiale di MotoGP. Per il torinese i motivi etici, con le terribili conseguenze della devastante alluvione, vengono prima an ...

MotoGp, Bagnaia: "Non sono disposto a correre a Valencia, a costo di perdere il Mondiale"

(napolimagazine.com)

"Io a Valencia non sono disposto ... E' la forte presa di posizione di Francesco Bagnaia che dal circuito di Sepang insiste nel dire che, dopo la tragedia per l'alluvione nella città spagnola, non si ...

Bagnaia e Martin dopo l'alluvione a Valencia: «Ingiusto finire il Mondiale lì». Marquez: «Senza senso»

(msn.com)

Il Gp di Valencia porta da sempre con sé quell ... Scene impossibili da immaginare oggi, con la città devastata dalla terribile alluvione. Bagnaia e Martin in coro: «Non è giusto correre a Valencia» ...

Moto GP, Bagnaia e Martin contro l'ipotesi di correre a Valencia: «Non sarebbe giusto»

(msn.com)

Francesco Bagnaia e Jorge Martin sono d'accordo nel non correre l'ultimo gran premio a Valencia, dopo la devastante alluvione causata dal ciclone Dana, anche se mancano ancora due settimane. «La gara ...