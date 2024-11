Notizie.com - Auto elettriche, in Italia la sfida green fatica a decollare: “Costano troppo, pochi incentivi”

Leggi tutto su Notizie.com

(Di venerdì 1 novembre 2024)sì,no. La questione è spinosa e coinvolge case produttrici, politica ma soprattutto i consumatori. Tanti sono, ad oggi, i motivi che spingono i cittadini a non acquistare veicoli, preoccupazioni incluse. Abbiamo ascoltato prima le loro opinioni, poi quelle dei politici. Dal costoalto, a fronte deimessi in campo, passando per le poche colonnine disponibili in città e sullestrade, fino alla questione della sicurezza. Le opinioni si dividono, e tanti sono gli interrogativi dei consumatori anche sullo smaltimento della batteria quando sarà usurata. Domanda condivisa: è davvero? “Non sono ancora affidabili come, poi non è possibile rifornirle come si può fare con la benzina o col diesel“, dice un cittadino, intervistato nel capoluogo campano da Notizie.com.