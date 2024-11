Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo ha portato all’arresto di un uomo di 54 anni, accusato di evasione. L’individuo, un extracomunitario con un passato di reati legati alla droga, si trovava in regime di detenzione domiciliare. Questo episodio, avvenuto nella frazione Villa Rosa di Martinsicuro, pone l’accento sull’importanza dei controlli di sicurezza nel territorio. Detenzione domiciliare e crimine Dal febbraio di quest’anno, l’uomo era sottoposto a detenzione domiciliare con un braccialetto elettronico nella città di San Benedetto del Tronto, situata nella provincia di Ascoli Piceno. La sua pena di cinque anni di reclusione era stata inflitta a causa di un’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gaeta.it - Arrestato un 54enne per evasione a Martinsicuro: i dettagli dell’operazione dei Carabinieri Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Un recente intervento deidel Comando Provinciale di Teramo ha portato all’arresto di un uomo di 54 anni, accusato di. L’individuo, un extracomunitario con un passato di reati legati alla droga, si trovava in regime di detenzione domiciliare. Questo episodio, avvenuto nella frazione Villa Rosa di, pone l’accento sull’importanza dei controlli di sicurezza nel territorio. Detenzione domiciliare e crimine Dal febbraio di quest’anno, l’uomo era sottoposto a detenzione domiciliare con un braccialetto elettronico nella città di San Benedetto del Tronto, situata nella provincia di Ascoli Piceno. La sua pena di cinque anni di reclusione era stata inflitta a causa di un’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si toglie il braccialetto elettronico e fugge a Villa Rosa: rintracciato dai Carabinieri

MARTINSICURO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno arrestato per evasione un 54enne, extracomunitario, con precedenti di polizia per reati in materia di droga. L’uomo, dal ...

Ai domiciliari spacca il braccialetto elettronico e se ne va in giro, arrestato dai carabinieri

Martinsicuro. I carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno arrestato per evasione un 54enne, extracomunitario, con precedenti di polizia per ...

