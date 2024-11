Lombardo Radice di Caserta venga "soppressa" non risulta "assistita da apprezzabili elementi di fondatezza". Lo ribadisce il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso cautelare di alcuni genitori e confermato la precedente decisione del Tar che aveva dato Casertanews.it - Alunni trasferiti dalla Lombardo Radice, Consiglio di Stato conferma la decisione del Comune Leggi tutto su Casertanews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Casertanews.it: L'ipotesi che la scuola elementaredi Caserta venga "soppressa" non risulta "assistita da apprezzabili elementi di fondatezza". Lo ribadisce ildiche ha respinto il ricorso cautelare di alcuni genitori eto la precedentedel Tar che aveva dato

