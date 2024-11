Altri 21 milioni di euro dal Pnrr al Piemonte: sì al progetto di Hydrogen Valley a Villadossola - Altri 21 milioni di euro al Piemonte per supportare la realizzazione dell’Hydrogen Valley Piemontese: dopo l’iniziale finanziamento da 19,5 milioni di euro, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha assegnato alla nostra regione ulteriori 21 milioni e 257mila euro di fondi Novaratoday.it - Altri 21 milioni di euro dal Pnrr al Piemonte: sì al progetto di Hydrogen Valley a Villadossola Leggi tutto su Novaratoday.it (Novaratoday.it - venerdì 1 novembre 2024)21dialper supportare la realizzazione dell’se: dopo l’iniziale finanziamento da 19,5di, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha assegnato alla nostra regione ulteriori 21e 257miladi fondi

