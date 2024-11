Adrano chiuso un chiosco del centro storico dalla Polizia di Stato

Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento emesso dal Questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività di un chiosco-bar del centro storico di Adrano, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. I numerosi accertamenti svolti dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, in un significativo arco temporale, hanno permesso di constatare l’assidua presenza di clienti con svariati precedenti penali. Leggi tutto su Dayitalianews.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Ladiha eseguito il provvedimento emesso dal Questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività di un-bar deldi, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. I numerosi accertamenti svolti dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, in un significativo arco temporale, hanno permesso di constatare l’assidua presenza di clienti con svariati precedenti penali.

Adrano. Il Questore chiude bar per 7 giorni per “motivi di ordine e sicurezza pubblica”

Nell’ambito di controlli effettuati da agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Adrano in esercizi commerciali del territorio, al fine di garantire sia le attività commerciali che i clienti, ...

“Lavorava senza autorizzazioni”, chiuso centro estetica nell’agrigentino

Al termine dell’ispezione al titolare è stata elevata una sanzione di 1.032 euro e il centro estetica è stato temporaneamente chiuso in attesa che la posizione venga regolarizzata.

“Lavorava senza autorizzazioni”, chiuso centro estetica

Al termine dell’ispezione al titolare è stata elevata una sanzione di 1.032 euro e il centro estetica è stato temporaneamente chiuso in attesa che la posizione venga regolarizzata.

Solofra, centro massaggi cinese chiuso dai carabinieri: due donne denunciate

Chiuso a Solofra un centro massaggi cinese hot. Dopo settimane di appostamenti e segnalazioni i carabinieri della locale stazione hanno fatto irruzione oggi nei locali dove all'interno si ...