Xnl Arte, le mostre aperte il 1° novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche in occasione delle festività di Ognissanti, le gallerie riservate all’Arte del centro XNL Piacenza osserveranno il consueto orario d’apertura, dal venerdì alla domenica con orario continuato dalle 10.30 alle 19.30. Sarà dunque possibile visitare le mostre anche venerdì 1 e sabato 2 novembre Ilpiacenza.it - Xnl Arte, le mostre aperte il 1° novembre Leggi tutto 📰 Ilpiacenza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anche in occasione delle festività di Ognissanti, le gallerie riservate all’del centro XNL Piacenza osserveranno il consueto orario d’apertura, dal venerdì alla domenica con orario continuato dalle 10.30 alle 19.30. Sarà dunque possibile visitare leanche venerdì 1 e sabato 2

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nel weekend a, visite guidate gratuite dal 9 novembre;, quattro visite guidate speciali alla scoperta delledel contemporaneo; Al viaAperto;presenta LE NUOVE| LE NUOVE| Valentina Furian e Out of the Grid, fino al 6 gennaio 2025; Piacenza: Massimo Grimaldi. Sul Guardare Atto 1 - Mostra d'contemporanea in Emilia Romagna; Approfondisci 🔍

Xnl Arte, le mostre aperte il 1° novembre

(ilpiacenza.it)

Anche in occasione delle festività di Ognissanti, le gallerie riservate all’arte del centro XNL Piacenza osserveranno il consueto orario d’apertura, dal venerdì alla domenica con orario continuato ...

Mostre aperte nel weekend a Xnl, visite guidate gratuite dal 9 novembre

(piacenzasera.it)

le gallerie riservate all’arte del centro XNL Piacenza osserveranno il consueto orario d’apertura, dal venerdì alla domenica con orario continuato dalle ore 10.30 alle 19.30. Sarà dunque possibile ...

Xnl, quattro visite guidate speciali alla scoperta delle mostre del contemporaneo

(piacenzasera.it)

Sono aperte le prenotazioni per il nuovo ciclo di visite guidate gratuite, rivolte al pubblico adulto e alle famiglie, che arricchisce l’offerta formativa ...

XNL Aperto

(itinerarinellarte.it)

Inaugura il 14 settembre la terza edizione di XNL Aperto ... di Montrasio Arte Monza e Milano che presenta Fausto Melotti e Giacomo Morelli; UNA galleria nel suo spazio cittadino con la personale di ...