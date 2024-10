"Vogliamo l'acqua dal rubinetto", al via la petizione: ecco dove puoi firmare (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Vogliamo l'acqua dal rubinetto!". E' l'appello lanciato dal comitato nato nelle scorse settimane a Messina dopo una serie di assemblee autorganizzate in piazza sulla questione dell'emergenza idrica che ormai da mesi attanaglia la città. Il comitato ha scritto una lettera aperta al sindaco Messinatoday.it - "Vogliamo l'acqua dal rubinetto", al via la petizione: ecco dove puoi firmare Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "l'dal!". E' l'appello lanciato dal comitato nato nelle scorse settimane a Messina dopo una serie di assemblee autorganizzate in piazza sulla questione dell'emergenza idrica che ormai da mesi attanaglia la città. Il comitato ha scritto una lettera aperta al sindaco

