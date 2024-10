Tvplay.it - Vlahovic e non solo, è doppio caso Juve: allarme per Thiago Motta

Leggi tutto 📰 Tvplay.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ultimo turno di campionato ha evidenziato diverse problematiche in casantus. Dusancontinua a destare polemiche. Prosegue il turno infrasettimanale e la giornata di ieri ha evidenziato diverse problematiche in casantus. La formazione bianconera non è andata oltre il 2 a 2 casalingo contro il Parma ed ora è scivolato a ben 7 punti in classifica rispetto al Napoli di Antonio Conte, attuale capolista della serie A. esplode ilalla(Lapresse) TvPlayUno dei giocatori nel mirino degli addetti ai lavori e dei tifosi è senza dubbio il centravanti Dusan