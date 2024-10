Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 10:30 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Viabilità DEL 31 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI VERSO IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTRENA TRA LAURENTINA E RomaNINA. LazioMAR CI INFORMA CHE LA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE 14:30 POSTICIPA ALLE 15 QUESTA SERA DALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO LA Roma AFFRONTA IL TORINO, CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO NELLE ORE PRECEDENTI E IN QUELLE SUCCESSIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PARTITA. TARQUINIA SI PREPARA A VIVERE IL GIORNO PIÙ PAUROSO DELL’ANNO INDOSSANDO IL SUO ABITO PIÙ TERRIFICANTE CON “LE VIE DELL’HORROR”. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2024 ore 10:30 Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)DEL 31 OTTOBREORE 10.20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. FILE SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI VERSO IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTRENA TRA LAURENTINA ENINA.MAR CI INFORMA CHE LA CORSA UNITà VELOCE FORMIA PONZA DELLE 14:30 POSTICIPA ALLE 15 QUESTA SERA DALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO LAAFFRONTA IL TORINO, CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO NELLE ORE PRECEDENTI E IN QUELLE SUCCESSIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PARTITA. TARQUINIA SI PREPARA A VIVERE IL GIORNO PIÙ PAUROSO DELL’ANNO INDOSSANDO IL SUO ABITO PIÙ TERRIFICANTE CON “LE VIE DELL’HORROR”.

