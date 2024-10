Tram deraglia e finisce dentro un negozio nel centro di Oslo: almeno quattro feriti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tram deraglia e finisce dentro un negozio nel centro di Oslo. È successo nella mattinata di martedì 29 ottobre nella capitale della Norvegia, quando il mezzo di trasposto si Ilmattino.it - Tram deraglia e finisce dentro un negozio nel centro di Oslo: almeno quattro feriti Leggi tutto 📰 Ilmattino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)unneldi. È successo nella mattinata di martedì 29 ottobre nella capitale della Norvegia, quando il mezzo di trasposto si

Oslo, 29 ott. (askanews) - Un tram è deragliato nel centro di Oslo ed è finito all'interno di un negozio. Nelle immagini si vede la polizia sul posto e l'area transennata; a terra i vetri delle vetrin ...

Tram deraglia e finisce dentro un negozio nel centro di Oslo. È successo nella mattinata di martedì 29 ottobre nella capitale della Norvegia, quando il mezzo di trasposto ...

Tram deraglia e finisce dentro un negozio nel centro di Oslo. È successo nella mattinata di martedì 29 ottobre nella capitale della Norvegia, quando il mezzo di trasposto ...

Il mezzo è uscito dai binari facendo una curva in una delle arterie principali di Oslo, la capitale della Norvegia, forse a causa dell'alta velocità ...