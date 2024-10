Strategia di sviluppo per le aree Industriali del Cilento: coalizione tra consorzio Asi, provincia e comuni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incontro a Vallo della Lucania per promuovere investimenti, infrastrutture e semplificazioni amministrative. Il consorzio Asi si candida come driver di crescita economica per il territorio. Il presidente del consorzio Asi Antonio Visconti ed il Presidente della provincia facente funzioni Giovanni Guzzo, hanno incontrato, presso la casa comunale di Vallo della Lucania, i sindaci dei comuni di Ceraso Aniello Crocamo, Omignano, Umberto Giordano, Casalvelino, Silvia Pisapia, Perito, Pietro Apolito, Vallo della Lucania, Antonio Sansone, Novi Velia,Adriano De Vita. All’incontro hanno partecipato il presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Salerno Marco Gambardella e la dott.ssa Maria Rosaria Zappile. Puntomagazine.it - Strategia di sviluppo per le aree Industriali del Cilento: coalizione tra consorzio Asi, provincia e comuni Leggi tutto 📰 Puntomagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incontro a Vallo della Lucania per promuovere investimenti, infrastrutture e semplificazioni amministrative. IlAsi si candida come driver di crescita economica per il territorio. Il presidente delAsi Antonio Visconti ed il Presidente dellafacente funzioni Giovanni Guzzo, hanno incontrato, presso la casa comunale di Vallo della Lucania, i sindaci deidi Ceraso Aniello Crocamo, Omignano, Umberto Giordano, Casalvelino, Silvia Pisapia, Perito, Pietro Apolito, Vallo della Lucania, Antonio Sansone, Novi Velia,Adriano De Vita. All’incontro hanno partecipato il presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Salerno Marco Gambardella e la dott.ssa Maria Rosaria Zappile.

