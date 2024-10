Movieplayer.it - Squid Game 2: il trailer della seconda stagione anticipa la sorte del giocatore 456

Leggi tutto 📰 Movieplayer.it

Scopri di più su questa notizia su Movieplayer.it☑️ È stato diffuso il primoserie Netflix di successo,. Perché mai456 vorrebbe tornare in gioco? Questa domanda troverà risposta nelladi, che tornerà su Netflix il 26 dicembre. Lee Jung-jae riprende il ruolo di Seong Gi-hun, alias456, che ora è in missione per svelare la mortale veritàcompetizione. Il teaser rivela anche il ritorno di Lee Byung-hun come Front Man, le cui vere motivazioni rimangono avvolte nel mistero, mentre Hwang Jun-ho di Wi Ha-jun è tornato, portando avanti la narrazione come l'implacabile detective in una missione tutta sua.si concluderà con la terza, l'annuncio dell'uscita