Roma-Torino 1-0 in un match della decima giornata del campionato di Serie A. Decisivo il gol di Dybala (20').

Serie A, Roma-Torino 1-0: Dybala scaccia i fantasmi

Dopo la sconfitta contro Inter e l'imbarcata a Firenze, la Roma tona a vincere dopo un mese di astinenza e rialza la testa. Nella decima giornata di Serie A la squadra di Juric batte 1-0 il Torino e ...

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Roma-Torino 1-0 in un match della decima giornata del campionato di Serie A. Decisivo il gol di Dybala (20'). (ANSA).

Nella 10a giornata di Serie A c'è una sfida particolare, che potrebbe essere cruciale per l'allenatore della Roma Ivan Juric, che all'Olimpico affronta il suo passato ...

I giallorossi tornano alla vittoria contro il Torino con un gol di Dybala. Successo che salva la panchina di Juric almeno per il momento. Fischiati Pellegrini e Cristante ...