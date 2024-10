Anteprima24.it - Rosa: “Classifica Ecosistema urbano pienamente soddisfacente: parametri mutano, ma restiamo in top ten al Sud”

Leggi tutto 📰 Anteprima24.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “A prescindere da osservazioni malevole e dettate sempre dalla volontà di agire con volontà di contrapposizione politica, ribadiamo che il risultato ottenuto da Benevento nel rapportodi Legambiente è assolutamente. Siamo nella top ten del Mezzogiorno d’Italia, davanti ad una quarantina di città della nostra area geografica e siamo davanti a città del Nord del prestigio e della forza economica di Firenze, Savona, Rovigo o Lecco”, lo scrive in una nota l’assessore all’Ambiente Alessandro. “Quanto ai, ricordiamo chenon è un sistema di valutazione immodificabile, ma mutabile neidi riferimento, il cui peso cambia in maniera direttamente proporzionale alle priorità, ai fabbisogni e alle novità che sono introdotte a livello comunitario per il contrasto al climate change”.