Liberoquotidiano.it - Risparmio: Mattarella, 'alimentare fiducia cittadini, banche devono proteggerlo'

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Oggi le indagini disponibili di Banca d'Italia ci dicono che ilviene utilizzato in primo luogo per proteggersi da eventi inattesi (la crescita dell'incertezza nel contesto sociale ed economico tende ad accrescerne la rilevanza); in secondo luogo per il futuro, anche pensionistico (data la consapevolezza della minore generosità dei sistemi pensionistici); quindi per le future generazioni, infine per affrontare spese importanti (sovente, naturalmente, per disporre di una casa). Continua, pertanto, ad avere un ruolo fondamentale per il benessere delle persone, per il loro futuro, per quello dei familiari. Ma ilè anche di primaria importanza per fare funzionare l'economia, quella reale. Per finanziare il credito, ilè fonte imprescindibile. Le iniziative per incoraggiare ilsono, dunque, ancora necessarie e benvenute".