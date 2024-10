Gaeta.it - Presentato a Salerno il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri: focus su giovani e legalità

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, a, è stata svelata una nuova edizione deldei, che per il 2025 si concentra su un tema di grande attualità: ie i. Quest’iniziativa non solo rappresenta un importante momento di riflessione, ma offre anche uno spunto per discutere delle realtà e delle problematiche che riguardano inel contesto sociale attuale. La provincia diè particolarmente rappresentata nelda tavolo con un’immagine suggestiva del borgo di Atrani, incantevole località della Costiera Amalfitana.