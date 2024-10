Perugia, la denuncia di una ventenne: “Drogata e violentata in centro da un ragazzo conosciuto in chat” (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’aggressione dopo un drink consumato insieme al bar. La donna ha gridato, ma nessuno avrebbe sentito Repubblica.it - Perugia, la denuncia di una ventenne: “Drogata e violentata in centro da un ragazzo conosciuto in chat” Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’aggressione dopo un drink consumato insieme al bar. La donna ha gridato, ma nessuno avrebbe sentito

La giovane italiana aveva conosciuto il ragazzo sull'applicazione di incontri. L'avvocato:«Lui le ha versato qualcosa nel drink e poi ha abusato di lei per strada». La denuncia dopo la confessione all ...

La giovane perugina ha trovato la forza di raccontare tutto alle amiche e ai genitori. L’incubo in Corso Garibaldi, al vaglio le registrazioni di videosorveglianza ...

Una ragazza ha denunciato di aver subito una violenza sessuale in pieno centro a Perugia: drogata da un ragazzo conosciuto su un’app di incontri ...

di Elle Biscarini Violentata in un vicolo del centro storico di Perugia, forse dopo che lui le ha messo della droga nel gin tonic. Questa la denuncia presentata in questura da una ragazza perugina di ...