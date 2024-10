Notizie.com - Pensioni novembre, molti troveranno meno soldi sul cedolino: il motivo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel mese di, gli importi dellepotrebbero subire delle modifiche: ildelle variazioni e quando arriveranno i pagamenti. I pagamenti delledipartiranno con un leggero ritardo rispetto ai mesi scorsi. Il primo giorno del mese, difatti, ricorre la festività di Ognissanti, dunque, gli importi slitteranno sia per quanto riguarda il ritiro in contanti che per l’accredito su conti correnti o postali.sul: il(Foto da Ansa) – Notizie.comNel primo caso, la turnazione partirà sabato 2, mentre nel secondo si dovrà aspettare qualche giorno in più prima di vedere le somme accreditate sul conto. Per quanto riguarda, invece, gli importi potrebbero esserci delle variazioni per alcuni pensionati che potrebbero riscuotere un assegno più alto o più basso.