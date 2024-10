Iltempo.it - Parla l'esperto Pasini: "Si chiama 'goccia fredda'. Mai così potente da 100 anni"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Decine di morti e dispersi. I dcausati dalla violenta alluvione che ha colpito la Spagna, in particolare la regione di Valencia, sono incalcolabili. In otto ore è, caduta la pioggia di un anno. Un fenomeno che non ha precedenti nell'ultimo secolo per intensità, come spiegato dal fisico del clima del Cnr, Antonello, «perché c'entra il cambiamento climatico».Che cos'è la Dana, il fenomeno che ha colpito la Spagna? «È quella che chiamiamo anche "": le correnti alle latitudini medio alte vanno da Ovest a Est con delle ondulazioni. A volte succede che queste ondulazioni diventano talmente profonde e vengono verso Sud che si staccano delle gocce di aria. Queste masse d'ariascendono a latitudini più basse e diventano stazionarie: non vanno né avanti né indietro.