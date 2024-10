Inter-news.it - Pardo: «Inter, più importante Arsenal o Napoli? Non c’è paragone!»

(Di giovedì 31 ottobre 2024)si concentra sulle partite dell’ad inizio novembre contro. Il giornalista non ha dubbi su quale sia la partita più. SCUDETTO – Pierluigiha parlato in collegamento su Radio 24 durante il format Tutti Convocati. Alla domanda sulla lotta per il titolo il giornalista e telecronista di Dazn ha ribadito il suo pensiero: «Le sorelle per vincere sono ancora 4-5 se fai un ragionamento complessivo:, Juventus, Atalanta e una tra Milan e Lazio. Ma le favorite rimangono due: la squadra che ha dominato lo scorso anno e la squadra che ha perso l’aggiustatore, che ha messo le cose a posto. Il gap comincia ad esserci e soprattutto la chiarezza manca ancora del tutto. La Juventus un po’ dietro nel percorso ancora è».