Papa | Ridurre spese serve disciplina

Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 15.30 Il, nell'udienza al Dicastero per la Comunicazione, ha parlato dei problemi economici della Santa Sede. "Dovremo fare un po' più disui soldi perché voi dovete cercare il modo di risparmiare di più e cercare altri fondi. La Santa Sede non può continuare ad aiutarvi come adesso", ha dettoFrancesco. "So che è una brutta notizia, ma è una bella notizia perché muove la creatività"ha aggiunto. Contento perché "vi siete impegnati"per aumentare l'offerta delle oltre 50 lingue con cui comunicano i media vaticani