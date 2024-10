Nuovo bando per il consumo di frutta e verdura nelle scuole: 14 milioni per educare alla salute (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha lanciato un’iniziativa dedicata alle scuole primarie, con l’obiettivo di promuovere abitudini alimentari salutari tra i più giovani. Il programma, sostenuto da un contributo di 14 milioni di euro, prevede la distribuzione di prodotti ortofrutticoli di qualità e attività informative per insegnare ai bambini l’importanza di una dieta equilibrata. Questo progetto si inserisce nel contesto più ampio della valorizzazione della cultura alimentare italiana e della salute delle nuove generazioni. L’importanza del programma “frutta e verdura nelle scuole” L’iniziativa “frutta e verdura nelle scuole” è stata ideata per affrontare le sfide legate agli stili di vita e alle scelte alimentari dei bambini. Gaeta.it - Nuovo bando per il consumo di frutta e verdura nelle scuole: 14 milioni per educare alla salute Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha lanciato un’iniziativa dedicata alleprimarie, con l’obiettivo di promuovere abitudini alimentari salutari tra i più giovani. Il programma, sostenuto da un contributo di 14di euro, prevede la distribuzione di prodotti ortofrutticoli di qualità e attività informative per insegnare ai bambini l’importanza di una dieta equilibrata. Questo progetto si inserisce nel contesto più ampio della valorizzazione della cultura alimentare italiana e delladelle nuove generazioni. L’importanza del programma “” L’iniziativa “” è stata ideata per affrontare le sfide legate agli stili di vita e alle scelte alimentari dei bambini.

