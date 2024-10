MotoGP, Andrea Iannone ritorna a Sepang: “Una sfida folle e complessa, onorato dell’opportunità” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non trattiene l’emozione Andrea Iannone poche ore prima del suo ritorno in MotoGP. Il pilota sarà della partita infatti questo weekend al GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale 2024, per salire in sella alla Pertamina Enduro VR46 in sostituzione di Fabio Di Giannantonio, out per l’intervento alla spalla. Un cameback di un certo rilievo per il centauro, di nuovo nella classe Regina dopo la squalifica di quattro anni dovuta al test positivo ad uno steroide anabolizzante rilevato alla fine dell’annata sportiva del 2019 proprio sul circuito di Sepang. Oasport.it - MotoGP, Andrea Iannone ritorna a Sepang: “Una sfida folle e complessa, onorato dell’opportunità” Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non trattiene l’emozionepoche ore prima del suo ritorno in. Il pilota sarà della partita infatti questo weekend al GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale 2024, per salire in sella alla Pertamina Enduro VR46 in sostituzione di Fabio Di Giannantonio, out per l’intervento alla spalla. Un cameback di un certo rilievo per il centauro, di nuovo nella classe Regina dopo la squalifica di quattro anni dovuta al test positivo ad uno steroide anabolizzante rilevato alla fine dell’annata sportiva del 2019 proprio sul circuito di

MotoGP, Andrea Iannone ritorna a Sepang: “Una sfida folle e complessa, onorato dell’opportunità”

Non trattiene l’emozione Andrea Iannone poche ore prima del suo ritorno in MotoGP. Il pilota sarà della partita infatti questo weekend al GP della ...

Iannone torna in MotoGP: con VR46 a Sepang al posto di Di Giannantonio

Andrea Iannone sarà il sostituto di Fabio Di Giannantonio per la penultima gara di MotoGP in Malesia. La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata l'ufficialità: 'The Maniac' prenderà il posto d ...

MotoGP, Andrea Iannone 5 anni dopo: 'The Maniac' non ha mai mollato

MotoGP: L'OPINIONE Andrea Iannone non si fa chiamare “The Maniac” senza motivo. Ora torna nella “classe regina” con la Ducati, dopo quattro anni di stop, e a Sepang sarà al centro dell'attenzione ...

Andrea Iannone ritorna in MotoGp: la squalifica per doping, la storia con Belen

Il pilota sostituirà Fabio Di Giannantonio infortunato, in sella alla Ducati VR46 in occasione dei gran premi di Malesia e Valencia, ultimi due appuntamenti del Mondiale. Dalla moda alla squalifica pe ...