Mostra 'Ritum: la danza della metamorfosi' (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Ritum: La danza della metamorfosi" in Mostra a Palazzo Scammacca per il Med Photo Fest 2024. In occasione del Med Photo Fest 2024 – XVI edizione internazionale, Palazzo Scammacca ospita la Mostra fotografica "Ritum: La danza della metamorfosi" di Ljdia Musso, un viaggio visivo che esplora i temi Cataniatoday.it - Mostra 'Ritum: la danza della metamorfosi' Leggi tutto 📰 Cataniatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ": La" ina Palazzo Scammacca per il Med Photo Fest 2024. In occasione del Med Photo Fest 2024 – XVI edizione internazionale, Palazzo Scammacca ospita lafotografica ": La" di Ljdia Musso, un viaggio visivo che esplora i temi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: ladella'; Noto:. Ladelladi fotografia in Sicilia; Napoli: Ljdia Musso. Eros e Tanatos -di fotografia in Campania; Approfondisci 🔍

Metamorfosi: uno scatto per il futuro

(informazione.it)

Il titolo della mostra – Metamorfosi: uno scatto per il futuro – fa riferimento al tema della prima edizione del concorso. Un concetto ampio e trasversale, che affonda le proprie radici in ...

Gaggenau, a Roma le Metamorfosi di Cescon

(ambientecucinaweb.it)

Gaggenau e Cramum portano al DesignElementi Hub di Roma Metamorfosi, mostra dell’artista Stefano Cescon curata da Sabino Maria Frassà Il Gaggenau DesignElementi Hub di Roma ospita dal 30 settembre al ...

Viaggio visivo nel mondo della danza

(ilgiorno.it)

"I ritmi dell’anima. Un viaggio visivo nel mondo incantato della danza" è il titolo della mostra, che prende il nome... "I ritmi dell’anima. Un viaggio visivo nel mondo incantato della danza ...

A Corbellino la mostra OMNI sulle metamorfosi nell’arte e nel cratere sismico

(laquilablog.it)

Tema della mostra OMNI, la metamorfosi, il “tutto muta, nulla perisce”, appunto, del poeta sulmonese Ovidio, e ha spiegato Davide Sablone, dell’associazione 1Cona, durante l’inaugurazione della mostra ...