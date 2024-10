Gaeta.it - Morto dopo intossicazione da botulino: avviate indagini per omicidio colposo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragica vicenda legata all’daha scosso la comunità locale. Un uomo ha raccontato la drammatica esperienza che ha vissutola morte di sua suocera, avvenuta a seguito di un pasto che si è rivelato letale. Le autorità competenti, i Carabinieri del Nas, stanno conducendo un’indagine per far luce sull’accaduto, al momento con un’accusa dicontro ignoti. L’fatale La storia inizia con una semplice cena a base di zuppa di carciofi. Secondo le dichiarazioni del compagno della donna sopravvissuta, inizialmente sembrava che le due avessero contratto un virus intestinale. “Il venerdì mia suocera stava talmente male che abbiamo deciso di chiamare l’ospedale”, ha raccontato l’uomo. Ospedalizzata, la signora non è riuscita a superare l’emergenza.