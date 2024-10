Bollicinevip.com - Mario Balotelli ritorna in Serie A: un nuovo inizio con il Genoa

(Di giovedì 31 ottobre 2024)inA: uncon ilPronto a tornare in Italia e a rilanciarsi con ilinA con la maglia del, deciso a dare una nuova direzione alla sua carriera calcistica, dopo anni di esperienze in diverse leghe internazionali. La squadra rossoblù ha scelto di puntare su di lui per rinforzare l’attacco, messo in difficoltà dai recenti infortuni che hanno colpito i giocatori del reparto offensivo. Prima di fare il suo debutto in campo,si dedicherà a un percorso di allenamento mirato, necessario per ritrovare la condizione ottimale e sostenere il ritmo dellaA. Negli ultimi mesi, lontano dai riflettori,ha seguito un programma di preparazione fisica specifico per mantenersi in forma e pronto per questa nuova sfida.