Ma che succede in tv? Un programma Rai chiude in anticipo per flop mentre La Talpa su Canale 5 slitta ancora

In Rai e in Mediaset non si capisce più niente: un programma dell'emittente di Stato chiuderà in anticipo, mentre La Talpa – in arrivo su Canale 5 – slitta ancora. Ma perché?! Cosa succede in Rai? Un programma chiude in anticipo La Rai sta vivendo un momento molto delicato; tanti dei suoi programmi chiudono in anticipo per bassi ascolti e l'emittente cerca di correre ai ripari. Ad esempio, la trasmissione di Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale, puntava a risultati migliori, ma si è dovuta accontentare del 1.82% di share. Dal lunedì, il programma è passato al martedì, eppure le cose non sono affatto migliorate, poiché gli ascolti si sono settati su un misero 1.9%. Secondo Blog Tv Italiana, la trasmissione di Barbareschi potrebbe chiudere dopo tre puntate, anziché le cinque previste inizialmente.

