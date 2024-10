L’ASL Benevento porta la sanità in Piazza in occasione dell’evento nazionale “Race For the Cure” di Komen Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della Race For the Cure, L’ASL Benevento sarà presente in Piazza Castello dalle ore 9,00 alle ore 18,00, con una serie di iniziative di promozione della salute, riunite sotto lo slogan “ASL Benevento Per I Cittadini”. L’obiettivo è portare la sanità tra la gente, offrendo GRATUITAMENTE screening oncologici, vaccinazioni antinfluenzali, informazioni sui corretti stili di vita, su una sana alimentazione, e promuovendo il Centro di Riferimento Regionale per il Controllo dei Funghi. Presso l’ambulatorio mobile, i professionisti sanitari delL’ASL Benevento eseguiranno le vaccinazioni antinfluenzali alle persone di età superiore ai 65 anni. Anteprima24.it - L’ASL Benevento porta la sanità in Piazza in occasione dell’evento nazionale “Race For the Cure” di Komen Italia Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIndellaFor the Cure,sarà presente inCastello dalle ore 9,00 alle ore 18,00, con una serie di iniziative di promozione della salute, riunite sotto lo slogan “ASLPer I Cittadini”. L’obiettivo ère latra la gente, offrendo GRATUITAMENTE screening oncologici, vaccinazioni antinfluenzali, informazioni sui corretti stili di vita, su una sana alimentazione, e promuovendo il Centro di Riferimento Regionale per il Controllo dei Funghi. Presso l’ambulatorio mobile, i professionisti sanitari deleseguiranno le vaccinazioni antinfluenzali alle persone di età superiore ai 65 anni.

