L’analisi di Ambesi | Le ATP Finals saranno un ‘puntificio’ Ma tanti ci arrivano fuori forma

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Massimilianosi è soffermato sulle ATPdurante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “arriveranno in una condizione non eccezionale alle, a Bercy sono ancora in corsa soltanto due dei migliori otto, ovvero Alcaraz e Zverev, fortunatamente nella parte opposta del tabellone e potrebbero affrontarsi in finale. Se de Minaur vince oggi scavalcherebbe Rublev, che però ha chiesto una wild card per i tornei 250 della prossima settimana“. Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito in merito al torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica: “Ruud, Rublev e de Minaurimpegnati nella prossima settimana in questi tornei 250, ci sarà un dispendio di energie e arriveranno all’ultimo a Torino.