Ilrestodelcarlino.it - La cura di mister Rossi funziona. La Correggese sorride ancora

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) LaIvano. La(15), a punteggio pieno dopo due gare col nuovo, continua la propria risalita espugnando 2-0 il campo della Brescello Piccardo (11), un solo punto nelle ultime 5 giornate: ad aprire le marcature è Antenucci, freddo al 14’ nel trasformare un calcio di rigore, il raddoppio arriva al 20’ della ripresa con Cappelluzzo. Maurizio Galantini, invece, esordisce con un pareggio casalingo sulla panchina del Fabbrico (5): il sostituto di Simone Siligardi assiste all’1-1 dei suoi contro la Fidentina (13), che va in vantaggio dopo 25’ con Pasaro, prima che Minelli, dopo 3’, ristabilisca l’equilibrio in campo. Muove la classifica il Rolo (8), che non esce dalla zona playout ma ferma sullo 0-0 il Salsomaggiore (16), terzo della classe squadra malata di "pareggite" (i parmensi, infatti, centrano il quarto "ics" nelle ultime 5 giornate).