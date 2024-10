Sport.quotidiano.net - Juve, senza Bremer il muro difensivo è crollato: 10 gol subiti nelle ultime 6 partite

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Torino, 30 ottobre 2024 – L’infortunio dipesa eccome per lantus, che ora non è più quella muraglia invalicabile che era con il centrale brasiliano in campo. Da una certezza a un problema: lantus è-dipendente? Quando il centrale brasiliano classe 1997 era arruolabile, Thiago Motta aveva sempre contato su di lui, schierandolo seisu sei in campionato e due su due in Champions, prima dell’infortunio che ne ha compromesso la stagione. Dalla partita del 2 ottobre contro il Lipsia, però, è cambiato qualcosa nellantus: al 6’, infatti, il centrale brasiliano ha appoggiato male il ginocchio dopo lo scontro con Openda, e fin da subito si è capito che l’infortunio sarebbe stato grave. Dopo la sua uscita dal campo, lantus ha subito 2 gol, riuscendo comunque a vincere la partita, grazie anche alla straordinaria prestazione di Pierre Kalulu.