Oasport.it - Jannik Sinner si prepara per le ATP Finals: c’è un piano preciso per la pausa invernale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La notizia è di due giorni fa:ha deciso di non giocare il Masters1000 di Parigi-Bercy. Alla vigilia dell’esordio nel secondo turno, il n. 1 al mondo ha dato forfait per via di un virus contratto nei giorni scorsi. Debilitato da questo problema,non si è allenato come avrebbe voluto e si è visto costretto a rinunciare all’ultimo Masters1000 della stagione. “Venerdì sera, dopo l’allenamento, non mi sono sentito benissimo. Pensavo che fosse stanchezza, invece domenica sono andato dal dottore e mi ha spiegato che si trattava di un virus e sarebbero serviti 3-4 giorni per guarire. Già oggi mi sento un po’ meglio, ma il corpo non è abbastanza forte e allenato. Sono disidratato, può succedere. È stata una stagione lunga e ora è arrivata questa botta, ma tra 3-4 giorni starò meglio e mi preparerò per Torino“, aveva dichiarato ai microfoni di Sky Sport.