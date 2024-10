Inter-Napoli: i precedenti tra Inzaghi e Conte (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inter-Napoli – Riporta Sport Mediaset che nessuno dimentica Napoli-Atalanta e Inter-Venezia, sfide del prossimo weekend di Serie A. Soprattutto per gli azzurri che sulla carta hanno l’impegno più difficile ma è evidente che, dopo la frenata di ieri della Juventus ha lasciato solo i nerazzurri in scia ai campani. Tutti gli occhi del campionato sono già proiettati a domenica 10 novembre quando, alle 20.45, a San Siro la squadra di Antonio Conte farà visita a quella di Simone Inzaghi per un Inter-Napoli che ha davvero il sapore dello Scudetto. Sono solo quattro i precedenti tra Inzaghi e Conte in serie A Sono solo quattro i precedenti tra i due allenatori, tutti in Serie A, e risalgono alle stagioni 2019/20 e 2020/21 quando Conte allenava l’Inter (il secondo anno arrivò lo scudetto) e Inzaghi la Lazio. Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli: i precedenti tra Inzaghi e Conte Leggi tutto 📰 Terzotemponapoli.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)– Riporta Sport Mediaset che nessuno dimentica-Atalanta e-Venezia, sfide del prossimo weekend di Serie A. Soprattutto per gli azzurri che sulla carta hanno l’impegno più difficile ma è evidente che, dopo la frenata di ieri della Juventus ha lasciato solo i nerazzurri in scia ai campani. Tutti gli occhi del campionato sono già proiettati a domenica 10 novembre quando, alle 20.45, a San Siro la squadra di Antoniofarà visita a quella di Simoneper unche ha davvero il sapore dello Scudetto. Sono solo quattro itrain serie A Sono solo quattro itra i due allenatori, tutti in Serie A, e risalgono alle stagioni 2019/20 e 2020/21 quandoallenava l’(il secondo anno arrivò lo scudetto) ela Lazio.

Verso Inter-Napoli: i precedenti tra Simone Inzaghi e Antonio Conte

Quattro sfide in passato tra i due allenatori: c'è equilibrio ma il tecnico azzurro è in vantaggio Nessuno dimentica Napoli-Atalanta e Inter-Venezia, sfide del prossimo weekend di Serie A, soprattutto ...

