Inflazione risale al +09% su anno a ottobre | aumenta carrello della spesa

Sbircialanotizia.it - Inflazione risale al +0,9% su anno a ottobre: aumenta carrello della spesa

Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In accelerazione i prezzi del comparto alimentare A, secondo le stime preliminari, l’a +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale. Gli andamenti settoriali appaiono, tuttavia, differenziati. Nel comparto alimentare la dinamica tendenziale dei prezzi risulta in accelerazione (+2,4% da +1,1% di settembre), con effetti che si manifestano sul “