Gaeta.it - Incidente notturno sull’autostrada A4: due feriti e disagi per gli automobilisti

Nella serata di Halloween, unha scosso la quiete dell'autostrada A4, tra le uscite di Chivasso Centro e Chivasso Ovest, in direzione Torino. Esattamente prima dell'una di notte del 31 ottobre 2024, due veicoli sono stati coinvolti in uno scontro che ha richiesto l'intervento immediato dei servizi di emergenza. L'episodio ha suscitato preoccupazione e ha messo alla prova la prontezza dei soccorritori, costretti ad affrontare una situazione delicata per la sicurezza deie la gestione del traffico. Intervento tempestivo dei soccorsi All'arrivo dei vigili del fuoco di Montanaro e Chivasso, un'atmosfera di tensione circondava la scena dell'. A loro si sono uniti gli operatori del 118, la polizia stradale e gli ausiliari del traffico, formando un'unità operativa fondamentale per affrontare la situazione.