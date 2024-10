Ilfattoquotidiano.it - Il vero pallino delle destre è la distruzione dei poteri di controllo: magistratura e informazione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La questione morale che attraversa il governo e la sua maggioranza è giorno dopo giorno sempre più gigantesca. Gli scandali sono quasi giornalieri. Nel centro-sinistra non se la passano bene, ma lesuperano il limite di guardia ed assumono nella guida del governo una spinta eversiva dell’assetto costituzionale perché mirano a disarcionare uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia e dello stato di diritto: l’autonomia e l’indipendenza della. Del resto come potrebbe essere diversamente se guardiamo la storia dei capi dei partiti dagli inizi degli anni 90. Il loro obiettivo è sempre stato quello di creare una giustizia di classe. Un sistema giudiziario scudo d’acciaio per garantire l’impunità e le nefandezze del potere e spada inoffensiva per contrastare il potere.