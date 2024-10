Il tonno in scatola italiano è contaminato dal mercurio? L'allarme partito dalla Francia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un recente rapporto pubblicato dalle Organizzazioni non governative (Ong) Bloom e Foodwatch ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di mercurio nel tonno in scatola venduto in diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Questo studio ha scatenato un acceso dibattito sulla sicurezza alimentare di uno dei prodotti più consumati nelle nostre tavole. Lo studio che ha fatto scattare l'allarme Le Ong Bloom e Foodwatch hanno condotto un'indagine su 148 scatole di tonno selezionate casualmente in cinque paesi europei: Francia, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna. I risultati dell'analisi, effettuata da un laboratorio indipendente, hanno rivelato che il 100% dei campioni esaminati conteneva tracce di mercurio. Quotidiano.net - Il tonno in scatola italiano è contaminato dal mercurio? L'allarme partito dalla Francia Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un recente rapporto pubblicato dalle Organizzazioni non governative (Ong) Bloom e Foodwatch ha sollevato preoccupazioni sulla presenza dinelinvenduto in diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Questo studio ha scatenato un acceso dibattito sulla sicurezza alimentare di uno dei prodotti più consumati nelle nostre tavole. Lo studio che ha fatto scattare l'Le Ong Bloom e Foodwatch hanno condotto un'indagine su 148 scatole diselezionate casualmente in cinque paesi europei:, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna. I risultati dell'analisi, effettuata da un laboratorio indipendente, hanno rivelato che il 100% dei campioni esaminati conteneva tracce di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inda mercurio: è rischioso per la salute?;ine mercurio, le scatolette in Italia sono contaminate? La risposta dell'Ancit; Ilindal mercurio? L'allarme partito dalla Francia; Mercurio nelin: qual è la marca che ne ha di più e com'è la situazione in Italia;in, nessun rischio per l’Italia; Ilinvenduto in Italia èdal mercurio, questa marca è una delle peggiori; Approfondisci 🔍

Allarme mercurio nel tonno in scatola: oltre la metà dei campioni analizzati supera i limiti di legge

(ilmessaggero.it)

Una nuova inchiesta condotta dalle Ong ambientaliste Bloom e Foodwatch ha rivelato risultati allarmanti sulla presenza di mercurio nel tonno in scatola venduto in vari Paesi europei, tra ...

Tonno in scatola contaminato dal mercurio: “Trovate tracce nel 100% dei campioni analizzati”

(repubblica.it)

Due organizzazioni ambientaliste francesi hanno fatto esaminare confezioni provenienti da cinque paesi europei, tra cui l’Italia. “L’Europa riveda i limiti ...

Tonno in scatola contaminato da mercurio: è rischioso per la salute?

(informazione.it)

Il caso è scoppiato dopo una ricerca condotta da due Ong, Bloom e Foodwatch, che hanno selezionato 'in modo aleatorio 148 scatole di tonno in 5 Paesi europei” ovvero Francia, Italia, Germania, Inghilt ...

Tonno in scatola contaminato, nessun rischio per l’Italia

(corrieredellacalabria.it)

È allarme in Europa per il mercurio presente nel 100% delle scatole di tonno. A lanciarlo, un recente rapporto pubblicato in Francia dalle Organizzazioni non governative (Ong) Bloom e Foodwatch. Le du ...