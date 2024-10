“Il Risparmio che fa Scuola”: un progetto per formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica (Di giovedì 31 ottobre 2024) Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti lanciano la seconda edizione del progetto "Il Risparmio che fa Scuola", con l'obiettivo di formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica e promuovere la cultura del Risparmio. Il progetto, che si svilupperà nell'arco di cinque anni, coinvolgerà studenti, docenti e famiglie di tutti e tre i gradi di istruzione. L'articolo “Il Risparmio che fa Scuola”: un progetto per formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti lanciano la seconda edizione del"Ilche fa", con l'obiettivo dilee promuovere la cultura del. Il, che si svilupperà nell'arco di cinque anni, coinvolgerà studenti, docenti e famiglie di tutti e tre i gradi di istruzione. L'articolo “Ilche fa”: unperle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Ilche fa”: unper formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica; Torna «Ilche fa» di Poste e Cdp; Poste e Cdp inaugurano 2a edizione 'Ilche fa'; Educazione finanziaria, al via «Ilche fa»: ildi Poste e Cdp; Nuovoeducativo di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti: "Ilche fa" per 600.000 studenti; Poste Italiane e CDP, inaugurata la II edizione di “Ilche fa”; Approfondisci 🔍

Educazione finanziaria, al via «Il Risparmio che fa Scuola»: il progetto di Poste e Cdp

(corriere.it)

In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio prende il via «Il Risparmio che fa Scuola», il progetto di Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti (Cdp). L'obiettivo dell'iniziativa, alla sua ...

Poste Italiane e CDP, inaugurata la II edizione di “Il Risparmio che fa Scuola”

(affaritaliani.it)

L’obiettivo dell’iniziativa è formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica, attraverso la promozione della cultura del risparmio, sia dal ...

Torna «Il risparmio che fa scuola» di Poste e Cdp

(ilsole24ore.com)

L’iniziativa durerà cinque anni: tra il 2018 e il 2021 raggiunti 600mila studenti appartenenti a 16mila scuole ...

“Il Risparmio che fa Scuola”, al via la seconda edizione del progetto di Poste Italiane e Cdp

(msn.com)

Il progetto istituzionale educativo per la promozione della cultura del risparmio si rivolge a studenti, docenti e famiglie.