Il Bosco verticale Aler. In via Baradello il cantiere di Boeri (Di giovedì 31 ottobre 2024) La giornata monzese dell’assessore alla Casa e all’Housing sociale di Regione Lombardia Paolo Franco si è aperta con una visita al luogo in cui è in corso l’intervento forse più suggestivo di questo Piano casa su Monza e Brianza: il cantiere di via Baradello 6-12 a Monza. La rigenerazione del complesso Aler monzese vede un progetto firmato dall’architetto Stefano Boeri, una sorta di nuovo Bosco verticale che cambierà il volto di 95 abitazioni attraverso uno stanziamento di 3,1 milioni di euro di Pnrr. L’intervento comprende la riqualificazione sismica e l’efficientamento energetico, con la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione dei serramenti. L’avanzamento dei lavori è al 19%, con l’ultimazione prevista per marzo 2026. "Stiamo dimostrando – afferma l’assessore Franco – che è possibile progettare e realizzare un contesto architettonico di qualità per le case popolari. Ilgiorno.it - Il Bosco verticale Aler. In via Baradello il cantiere di Boeri Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La giornata monzese dell’assessore alla Casa e all’Housing sociale di Regione Lombardia Paolo Franco si è aperta con una visita al luogo in cui è in corso l’intervento forse più suggestivo di questo Piano casa su Monza e Brianza: ildi via6-12 a Monza. La rigenerazione del complessomonzese vede un progetto firmato dall’architetto Stefano, una sorta di nuovoche cambierà il volto di 95 abitazioni attraverso uno stanziamento di 3,1 milioni di euro di Pnrr. L’intervento comprende la riqualificazione sismica e l’efficientamento energetico, con la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione dei serramenti. L’avanzamento dei lavori è al 19%, con l’ultimazione prevista per marzo 2026. "Stiamo dimostrando – afferma l’assessore Franco – che è possibile progettare e realizzare un contesto architettonico di qualità per le case popolari.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il. InBaradello il cantiere di Boeri; Le 95 case di Monza trasformate in un; Ecco come (e dove) sarà ildi Monza; Nuovo volto per le case, natura e architettura per il “” monzese; Popolare e chic, a Monza ildelle case: parte il cantiere; Le casedi Monza con: l’architetto Boeri firma la ristrutturazione; Approfondisci 🔍

Il Bosco verticale Aler. In via Baradello il cantiere di Boeri

(msn.com)

La giornata monzese dell’assessore alla Casa e all’Housing sociale di Regione Lombardia Paolo Franco si è aperta con una visita al luogo in cui è in corso l’intervento forse più suggestivo di questo ...

"Missione Lombardia": oltre 52 milioni di euro per le politiche sulla casa

(primamonza.it)

‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, ha attivato in provincia di Monza e Brianza investimenti per 52,2 milioni di euro tra rigenerazione urbana (19,2 milioni), cura de ...

Bosco verticale: è stata davvero un’idea vincente?

(msn.com)

A dieci anni dall’inaugurazione del bosco verticale arrivano i primi riscontri sull’opera. È davvero così sostenibile come si pensava? Tra successi e flop è il momento di tirare le prime somme.

Il Bosco Verticale di Boeri: da fenomeno ad archetipo?

(inexhibit.com)

Il Bosco Verticale di Boeri: da fenomeno ad archetipo? Se c’è un edificio di cui si è parlato molto in Italia negli ultimi tempi, questo è il “Bosco Verticale” di Boeri Studio (Stefano Boeri, ...