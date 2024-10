Grande Fratello, sulla Casa vola un aereo per Javier: Shaila scoppia in un pianto disperato (Video) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la diretta di lunedì sera e prima ancora i vari baci, abbracci & toccatine h0t culminati con quel oxfordiano “te lo ficch*rei dappertutto” di Lorenzo Spolverato a una divertita Shaila Gatta, Javier Martinez è diventato suo malgrado il simbolo di tutti i sedotti e abbandonati d’Italia. E probabilmente per consolarlo un po’, poco fa il bel pallavolista argentino ha ricevuto un aereo con tanto di dedica. Parole inconfondibili quelle rivolte al gieffino. Lo striscione recitava infatti: Javi vola in alto. L’Italia sa. vola alto e solo, meglio solo che male accompagnato #Javier7 #GrandeFratello https://t.co/bRTRvEB65G — Silvia (@silviar1872) October 31, 2024 – Javi vola alto l’Italia sa – L’ ?? + rilevante che sorvola sopra quella Casa nel mentre i due mestieranti osservano rosicando SPETTACOLAREEE#GrandeFratello pic.twitter. Isaechia.it - Grande Fratello, sulla Casa vola un aereo per Javier: Shaila scoppia in un pianto disperato (Video) Leggi tutto 📰 Isaechia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la diretta di lunedì sera e prima ancora i vari baci, abbracci & toccatine h0t culminati con quel oxfordiano “te lo ficch*rei dappertutto” di Lorenzo Spolverato a una divertitaGatta,Martinez è diventato suo malgrado il simbolo di tutti i sedotti e abbandonati d’Italia. E probabilmente per consolarlo un po’, poco fa il bel pallavolista argentino ha ricevuto uncon tanto di dedica. Parole inconfondibili quelle rivolte al gieffino. Lo striscione recitava infatti: Javiin alto. L’Italia sa.alto e solo, meglio solo che male accompagnato #7 #https://t.co/bRTRvEB65G — Silvia (@silviar1872) October 31, 2024 – Javialto l’Italia sa – L’ ?? + rilevante che sorsopra quellanel mentre i due mestieranti osservano rosicando SPETTACOLAREEE#pic.twitter.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: GF, aereo dei fan per Javier: 'alto, l'Italia sa', Shaila osserva, ma non commenta;, aereo per Javier: Shaila scoppia in un pianto disperato; Gf, Shailacon Lorenzo al Gran Hermano in Spagna. Yulia scaricata dal fidanzato; Un secondo aereo per i #Sergetti; Beatrice Luzzia Tirana per fare una sorpresa ad Heidi Baci: «Sarà ospite alAlbania»;, scoppia il latte-gate ine Beatrice Luzziin finale; Approfondisci 🔍

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: la scena "hot" davanti a Javier, polemiche nella casa

(msn.com)

Al Grande Fratello, la passione che scoppia di continuo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta cominciando a dare sui nervi un po' a tutta la casa e non solo per il fatto che abbiano dato ...

Grande Fratello 2024, le pagelle: il teatrino di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l’autocontrollo di Javier Martinez

(msn.com)

E` andata in onda lunedì sera la decima puntata del Grande Fratello. Ecco le pagelle della decima serata del reality ...

Un alieno atterra nella Casa di Grande Fratello

(grandefratello.mediaset.it)

Federica legge il suo primo Comunicato in compagnia di un essere molto particolare, verde, dal corpo affusolato e dalle movenze ultraterrene. Un alieno, atterrato dallo spazio, arriva nella Casa di Gr ...

Grande Fratello: Javier asfalta Shaila, il “Segreto” di Iago, entra Federica, quattro in nomination

(msn.com)

Nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini: tutti criticano Shaila e quattro concorrenti in nomination ...