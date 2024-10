Giustizia: Meloni (Pd), 'da La Russa parole incompatibili con sua carica' (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ancora una volta travalica il perimetro delle prerogative connesse al suo ruolo di seconda carica dello Stato. Oggi, ospite di Dritto e Rovescio su Rete4, secondo quanto riportano le agenzie, avrebbe affermato che la decisione del Tribunale di Bologna di rinviare un decreto-legge alla Corte di Giustizia UE, perché i suoi contenuti potrebbero contrastare col Diritto dell'Unione Europea, sarebbe un modo di “infangare l'Italia”, aggiungendo che a comportamenti di questo genere occorrerebbe “porre rimedio”. La Russa, con dichiarazioni così avventate e fuori misura, minaccia ancora una volta l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura, sancite da quella stessa Costituzione che lui per primo dovrebbe tutelare e rispettare. Liberoquotidiano.it - Giustizia: Meloni (Pd), 'da La Russa parole incompatibili con sua carica' Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato, Ignazio La, ancora una volta travalica il perimetro delle prerogative connesse al suo ruolo di secondadello Stato. Oggi, ospite di Dritto e Rovescio su Rete4, secondo quanto riportano le agenzie, avrebbe affermato che la decisione del Tribunale di Bologna di rinviare un decreto-legge alla Corte diUE, perché i suoi contenuti potrebbero contrastare col Diritto dell'Unione Europea, sarebbe un modo di “infangare l'Italia”, aggiungendo che a comportamenti di questo genere occorrerebbe “porre rimedio”. La, con dichiarazioni così avventate e fuori misura, minaccia ancora una volta l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura, sancite da quella stessa Costituzione che lui per primo dovrebbe tutelare e rispettare.

