Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia: aperto un circolo a Montecalvo in Foglia

(Di giovedì 31 ottobre 2024)arriva ain. Una notizia che vede un’apertura all’interno di un territorio storicamente rosso. Così prosegue "il radicamento di Fdi nella provincia di Pesaro e Urbino con l’apertura di una nuova sezione – spiega il coordinatore provinciale Nicola Baiocchi –. L’insediamento del partito nel territorio di, un piccolo centro di circa 2.700 abitanti, rappresenta un passo significativo e un segnale di crescita per l’affermazione del partito in un’area dove storicamente non aveva mai avuto una presenza radicata. A testimonianza di ciò, il fatto che i nuovi iscritti provengono da tutto il territorio comunale. Si può parlare di una vera e propria svolta per promuovere una nuova prospettiva politica, puntando a offrire un’alternativa per il futuro di questo territorio.