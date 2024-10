Firenze, emessi 23 Daspo per tifosi milanisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora Daspo per i tifosi milanisti giunti a Firenze lo scorso 6 ottobre a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di oggetti atti ad offendere. Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso ulteriori 23 provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi aggravati dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, a carico di altrettanti tifosi rossoneri, tutti già noti e già colpiti da altri analoghi provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi. Daspo di 3 e 4 anni anche per i due ultras della Fiorentina di 16 e 24 anni, arrestati, secondo quanto appreso dalle Autorità Consolari di Zurigo, lo scorso 24 ottobre a San Gallo dalla polizia cantonale con l’accusa di possesso di materiale pirotecnico in violazione della legislazione Svizzera sulle armi, durante i controlli avvenuti all’ingresso dell’impianto sportivo. Lapresse.it - Firenze, emessi 23 Daspo per tifosi milanisti Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancoraper igiunti alo scorso 6 ottobre a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di oggetti atti ad offendere. Il Questore della provincia diMaurizio Auriemma ha emesso ulteriori 23 provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi aggravati dall’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, a carico di altrettantirossoneri, tutti già noti e già colpiti da altri analoghi provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi.di 3 e 4 anni anche per i due ultras della Fiorentina di 16 e 24 anni, arrestati, secondo quanto appreso dalle Autorità Consolari di Zurigo, lo scorso 24 ottobre a San Gallo dalla polizia cantonale con l’accusa di possesso di materiale pirotecnico in violazione della legislazione Svizzera sulle armi, durante i controlli avvenuti all’ingresso dell’impianto sportivo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: QUESTORE EMETTE 23PER TIFOSI MILANISTI; Spranghe e coltelli nel bus: 23per i tifosi milanisti in trasferta a; Pioggia diper i tifosi milanisti, divieti anche per i tifosi viola arrestati ed espulsi in Svizzera; Altriper i tifosi milanisti arrivati a: scattano altri 23 divieti da 5 a 10 anni; QUESTURA, 23ai milanisti. E 2 ai viola dopo San Gallo; Ultrà del Milan armati con coltelli e spranghe a: arrivano i

Spranghe e coltelli nel bus: 23 Daspo per i tifosi milanisti in trasferta a Firenze

(msn.com)

Milano, 31 ottobre 2024 – Un altro “carico” di Daspo per i tifosi del Milan, sorpresi all’inizio del mese mentre raggiungevano lo stadio di Firenze a bordo di due bus imbottiti di oggetti atti a offen ...

Altri DASPO per i tifosi milanisti arrivati a Firenze: scattano altri 23 divieti da 5 a 10 anni

(gonews.it)

Ancora provvedimenti DASPO per i tifosi milanisti arrivati a Firenze il 6 ottobre scorso su due pullman carichi di oggetti potenzialmente pericolosi. Il ...

Pioggia di Daspo per i tifosi milanisti, divieti anche per i tifosi viola arrestati ed espulsi in Svizzera

(firenzetoday.it)

Ancora Daspo per i tifosi milanisti giunti a Firenze lo scorso 6 ottobre a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di oggetti atti ad offendere.

QUESTURA, 23 daspo ai milanisti. E 2 arresti dopo San Gallo

(firenzeviola.it)

Dopo i fatti dell'ultimo Fiorentina-Milan che hanno visto protagonisti i tifosi rossoneri, arrivati a Firenze a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di oggetti atti ad ...