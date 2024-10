Fermato minorenne accusato di omicidio: il Tribunale di Bologna convalida il fermo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente caso di omicidio che ha sconvolto la città di Piacenza ha portato a un importante intervento da parte del Tribunale per i minorenni di Bologna. Un ragazzino di soli 15 anni è accusato di aver assassinato la sua fidanzata di 13, Aurora, il 25 ottobre scorso. La questione ha sollevato un acceso dibattito sulla giustizia minorile in Italia e sulle implicazioni legali relative a reati così gravi commessi da giovani. La decisione del Tribunale Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato il fermo del minorenne, mantenendolo in carcere, dove si trova dal lunedì seguente al delitto. L’udienza di convalida, svolta il giorno precedente, ha visto il giudice che ha preso atto delle prove presentate dalla Procura e dai carabinieri. Gaeta.it - Fermato minorenne accusato di omicidio: il Tribunale di Bologna convalida il fermo Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente caso diche ha sconvolto la città di Piacenza ha portato a un importante intervento da parte delper i minorenni di. Un ragazzino di soli 15 anni èdi aver assassinato la sua fidanzata di 13, Aurora, il 25 ottobre scorso. La questione ha sollevato un acceso dibattito sulla giustizia minorile in Italia e sulle implicazioni legali relative a reati così gravi commessi da giovani. La decisione delIlper i minorenni dihato ildel, mantenendolo in carcere, dove si trova dal lunedì seguente al delitto. L’udienza di, svolta il giorno precedente, ha visto il giudice che ha preso atto delle prove presentate dalla Procura e dai carabinieri.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di: il Tribunale di Bologna convalida il fermo;Garzeno, il 17enne sospettato è un parente della vittima Candido Montini; Garzeno, musica trap e amicizie pericolose: chi è il 17ennedell’di Candido Montini; Maria Campai morta a Viadana,undi: forse si erano conosciuti online; Nola, arrestatodi tentatocon due 13enni;a Paderno del Grappa, arrestato il presunto killer: è un

Resta in carcere il 15enne accusato di aver ucciso Aurora: convalidato il fermo

(ilpiacenza.it)

A stabilirlo il Tribunale dei minorenni di Bologna ...

Omicidio Garzeno, il 17enne fermato confessa di aver ucciso l’ex sindaco Candido Montini

(fanpage.it)

Il 17enne che era stato fermato per l’omicidio di Candido Montini a Garzeno (Como) ha confessato il delitto.

Candido Montini, il minorenne fermato per omicidio nega tutto. Dall'alibi che non regge alle tracce di sangue e le impronte: cosa non torna

(informazione.it)

Chi si aspettava una confessione, resterà deluso. Il caso nel Comasco non si sblocca, anzi. Il 17enne, fermato per l’omicidio di Candido Montini, ha negato tutto. L'interrogatorio è stato lungo, le do ...

Candido Montini, il minorenne fermato per omicidio nega tutto. L'alibi, le tracce di sangue, il movente: cosa non torna

(msn.com)

Chi si aspettava una confessione, resterà deluso. Il caso nel Comasco non si sblocca, anzi. Il 17enne, fermato per l’omicidio di Candido Montini, ha negato tutto.