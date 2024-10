Ilrestodelcarlino.it - Falconara schiaccia Riccione. Conquistato il primo posto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 31 Parziali: 19-25, 25-19, 25-21, 25-19 GAME T-TRADE GROUP : Galdenzi 7, Recanatini, Gucciardi 6, Terranova 17, Mengoni, Ricci, Greganti, Magini 19, Silvestrelli 20, Andreanelli, Sabbatini, Ravellino (L1), Ausili 1, Ionna. All. Persico. PRIME CLEANING: Conci 7, Mandoloni, Fabbri 3, Alessandri 1, Semprini, Ferraro D. (L1), Ferraro M. 10, Arcangeli 3, Leurini, De Rosa, Tosi 8, Vallese, Dishani, Rocchi 19. All. Botteghi. Arbitri: Lasaracina e Valenti Un’altra grande prova e altri tre punti perche stende anche, passando in quattro set. Un successo in rimonta per la formazione marchigiana che cade in unset dove la partita viene sospesa per più di mezz’ora per l’infortunio patito dallotore romagnolo Arcangeli sull’11-11. Alla ripresa la maggiore determinazione della squadra ospite fa la differenza.